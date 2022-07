Bergwijn ziet Ajax oefenduel winnen, Feyenoord revancheert zich tegen Salzburg

Ajax heeft zaterdag onder toeziend oog van recordaankoop Steven Bergwijn een oefenzege geboekt op Lokomotiva Zagreb (3-0). Feyenoord revancheerde zich tegen RB Salzburg (2-1) voor de 7-0 nederlaag tegen FC Kopenhagen van een week geleden. Ajax is ruim twee weken in voorbereiding, maar Alfred Schreuder gebruikte die tot nu toe vooral om veel jeugdspelers aan het werk zien. Met de deze week ingestroomde internationals kan de nieuwe trainer nu écht beginnen aan het smeden van zijn team. Ihattaren ziek Tegen Lokomotiva Zagreb ontbraken nog een hoop beoogde basisspelers, maar Daley Blind en Davy Klaassen maakten wel weer hun opwachting. Het duo was op eigen initiatief eerder begonnen met trainen en was zo fit genoeg om een helft te spelen. Mohamed Ihattaren, die zich nadrukkelijk had laten zien bij het trainingskamp in De Lutte, ontbrak vanwege ziekte.

Kenneth Taylor zette Ajax na een kleine twintig minuten op voorsprong tegen de nummer vijf van Kroatië. De middenvelder creëerde in het zestienmetergebied ruimte voor zichzelf en schoot de bal besluitvaardig binnen. Diezelfde Taylor stond met een perfecte voorzet ook aan de basis van de 2-0 van Youri Baas, die nog voor rust van dichtbij kon binnenkoppen. In de tweede helft stuurde Schreuder een hoop jeugdspelers het veld in. Jay Enem bepaalde de eindstand vlak voor tijd op 3-0. Volgende week speelt Ajax in Nederland nog besloten tegen het Belgische Eupen, waarna de ploeg van Schreuder naar Oostenrijk vertrekt voor het tweede trainingskamp. Feyenoord revancheert zich Feyenoord sloot zaterdag zijn trainingskamp in Oostenrijk juist af. Tegen RB Salzburg wonnen de Rotterdammers met 2-1. Feyenoord verloor een week geleden met een onervaren ploeg op pijnlijke wijze van FC Kopenhagen (0-7), in Oostenrijk kon Arne Slot weer een beroep doen op de internationals. Dat was terug te zien, want Feyenoord kwam op zijn zachtst gezegd een stuk beter voor de dag.

Trainer Arne Slot - Pro Shots