Brons voor beachvolleyballers Varenhorst en Van de Velde in Gstaad

Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben bij het Elite 16-toernooi in het Zwitserse Gstaad brons behaald.

In de wedstrijd om de derde plaats werd het Braziliaanse duo Bruno/Saymon geklopt met 20-22, 21-16 en 15-12.

Het Nederlandse duo ging in de halve finale in twee sets onderuit tegen de Chileense neven Marco en Esteban Grimalt, nummer 13 op de plaatsingslijst: 18-21 en 18-21. Het duo was daardoor veroordeeld tot het spelen van de troostfinale, die werd dus winnend afgesloten.