Beachvolleyballers Varenhorst en Van de Velde lopen finale in Gstaad mis

Voor de als twintigste geplaatste Nederlanders rest zondag de troostfinale tegen het Braziliaanse koppel Bruno Schmidt/Saymon. Grimalt en Grimalt treffen in de finale de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner.

Het Nederlandse duo ging in de halve finale in twee sets onderuit tegen de Chileense neven Marco en Esteban Grimalt, nummer 13 op de plaatsingslijst: 18-21 en 18-21.

Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde zijn er niet in geslaagd de finale van het Elite 16-toernooi in het Zwitserse Gstaad te bereiken.

Andere Nederlanders

Voor de andere Nederlanders in Gstaad verliep het toernooi minder succesvol. Voor het als derde geplaatste Nederlandse duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen was de tweede ronde het eindstation door een nederlaag tegen Grimalt/Grimalt. En ook Leon Luini/Ruben Penninga en Stefan Boermans/Matthew Immers gingen in de tweede ronde ten onder.

Bij de vrouwen sneuvelden Katja Stam en Raïsa Schoon donderdag al in de groepsfase.