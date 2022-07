Extinction Rebellion bezet ING-filialen, 10 actievoerders aangehouden

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben ING-kantoren door het hele land bezet. Ze eisen dat de bank stopt met het financieren van de fossiele industrie. Volgens Extinction Rebellion zijn 23 filialen in 20 steden bezet.

ING meldt dat er actie wordt gevoerd in 14 filialen. Volgens een woordvoerder is nergens sprake van een bezetting. "We kunnen gewoon werken en klanten helpen. De sfeer is gemoedelijk, actievoerders delen bijvoorbeeld flyers uit voor het kantoor."

In totaal zijn tien actievoerders door de politie gearresteerd, in de meeste gevallen omdat ze niet weg wilden gaan na sluitingstijd: drie in Amsterdam, vijf in Den Bosch en twee in Utrecht.

Vastgeketend of vastgelijmd

De klimaatactivisten stellen dat ING jaarlijks zo'n 8,5 miljard euro in olie, gas en kolen steekt, waaronder ook in nieuwe projecten "waarvoor allang geen ruimte meer is in de escalerende klimaatcrisis". Extinction Rebellion meldt dat actievoerders zich in sommige bankfilialen hebben vastgeketend of vastgelijmd en pas vertrekken als ING heeft toegezegd per direct te stoppen met het financieren van de fossiele industrie.

ING noemt die eis "niet realistisch, omdat er een transitieperiode nodig is om van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie over te gaan". De bank zegt zijn klanten te willen blijven ondersteunen tijdens deze transitie.

Extinction Rebellion heeft dit jaar al vaker actiegevoerd tegen de financiering van de fossiele industrie door ING, met name bij het hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost.