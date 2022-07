Vanavond op tv: Opstand in Sri Lanka • Ná Boris Johnson • Zwendel met tickets

Duizenden betogers hebben de ambtswoning van president Gotabaya Rajapaksa in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo bestormd. De demonstranten geven hem de schuld van de diepe economische en politieke crisis in het land. Volgens persbureau AFP zou de president zijn gevlucht en door het leger in veiligheid zijn gebracht. Te gast is programmamaker Casper van Dorp met roots in Sri Lanka.

Ná Boris Johnson

Onder druk van zijn eigen partij en nadat meerdere leden van zijn kabinet ontslag hadden genomen, kondigde Boris Johnson afgelopen donderdag zijn vertrek aan. Kort daarvoor had hij moeten toegeven dat hij in februari partijlid Chris Pincher als deputy chief whip had benoemd, terwijl hij wist dat er een beschuldiging van seksueel wangedrag tegen Pincher was geuit. Het was de druppel na een reeks schandalen, waarbij 'Partygate' het afgelopen jaar de meeste aandacht opeiste. In welke situatie laat de opgestapte Johnson zijn land achter?