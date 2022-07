Ticketzwendel leeft weer op: '400 euro betaald, maar ticket nooit gekregen'

Concertkaartjes tegen woekerprijzen, theatertickets die niet blijken te bestaan of malafide online-ruilhandel. Nu de culturele sector weer op volle toeren draait, nemen ook de misstanden in de ticketverkoop weer toe. Veel organisaties in de culture sector pleiten daarom voor strenge wetgeving. Concerthal Ziggo Dome en organisator Mojo Concerts trekken aan de bel omdat ze de laatste weken honderden mensen bij concerten moesten teleurstellen omdat hun kaartjes niet geldig bleken te zijn. Bij de Consumentenbond en Fraudehelpdesk kwamen alleen al dit jaar tientallen meldingen binnen over ticketzwendel. Joke en Martin Pfaff betaalden 400 euro voor tickets voor Queen, maar ontvingen de toegangskaarten nooit. Ze bleken naar een adres in het Verenigd Koninkrijk te zijn gestuurd. In een reactie laat ticketverkoper Viagogo weten dat het niet publiekelijk ingaat op de zaak van Joke. In zijn algemeenheid zou er met minder dan 1 procent van de tickets een probleem zijn.

Jake en Martin betaalden 400 euro voor Queen-tickets, maar ontvingen de tickets nooit. - NOS

Ook bij het concert van Tom Jones in de Ziggo Dome was het afgelopen woensdag raak. Meerdere concertgangers hadden flinke bedragen betaald voor tweedehands tickets, waarmee gefraudeerd was. "Het is schering en inslag de laatste tijd, ongelooflijk treurig", zegt Danny Damman, directeur van Ziggo Dome. "Het gaat soms wel om meer dan driehonderd mensen, die we bij een concert moeten weigeren." Het gaat om, soms meerdere keren, doorverkochte toegangskaartjes die niet bij de officiële ticketverkopers zijn gekocht. De culturele industrie waarschuwt hier al langer voor. "We hebben natuurlijk twee jaar stil gestaan door corona en het lijkt erop dat mensen het zijn verleerd om op de juiste plekken tickets te kopen", zegt Damman. Valse namen Valse tickets verkopen is verboden, maar tickets voor hoge prijzen doorverkopen mag in Nederland, in tegenstelling tot veel andere Europese landen. Zo geldt er in België een algeheel verbod op het doorverkopen van tickets met winst. Een website als Ticketswap probeert zelf woekerprijzen tegen te gaan. Verkopers mogen daar maximaal twintig procent bovenop de prijs doen. Maar ook daar lijken handelaren actief. Zo zijn er gebruikers, die meer dan 23.000 tickets hebben verkocht. Ticketswap geeft aan dit niet meer actief te bestrijden omdat handelaren valse namen gebruiken. Ticketswap kan niet 100 procent voorkomen dat tickets ongeldig zijn, maar bij tickets met een 'secure swap label' kunnen ze wel die zekerheid geven. Dat zijn tickets van organisatoren waar ze mee samenwerken. "Mocht een ticket onverhoopt toch niet werken dan doen we er alles aan dat iemand alsnog binnenkomt of geld terugkrijgt."

Quote Er zijn gewoon Europese onderzoeken, die laten zien dat het een miljardenindustrie is waar echt gigantisch veel geld in omgaat. Peter Kwint, Tweede Kamerlid SP