Rozetruidraagster Van Vleuten houdt schade beperkt; Faulkner wint bergrit

Kristen Faulkner heeft de voorlaatste etappe van de Giro Donne gewonnen. De Amerikaanse kwam in de bergrit over 112,8 kilometer van San Michelle All'Adige naar San Lorenzo Dorsino solo over de finish.

Klassementsleidster Annemiek van Vleuten werd vierde en verloor 15 seconden op Marta Cavalli, die tweede werd en concurrent is voor de roze trui. Maar Van Vleuten heeft in het klassement nog een voorsprong van bijna twee minuten op de Italiaanse, met zondag een nagenoeg vlakke slotrit naar Padova op het programma.