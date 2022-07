Amputatie bij Dichter des Vaderlands Marsman: 'gifbeker moest helemaal leeg'

In 2017 werd bij Marsman kraakbeenkanker vastgesteld. Ze schreef het jaar erop een boek over haar behandeling: De volgende scan duurt vijf minuten. Daarin beschreef ze dat, als gevolg van de tumor in haar bovenrug, ze haar rechterarm nog wel kon bewegen, maar niet meer omhoog kon doen.

Marsman grapte op Twitter ook over haar situatie. Als persiflage op online advertenties over afvallen schreef ze: This Woman Lost Five Kilos In One Day Click Here To Find Out What Her Secret Is. Het leverde haar ruim duizend, vooral lovende, reacties op, waaronder 'De beste grap op je slechtste dag, dan ben je een hele hele grote'.

Sinds 2021 is Marsman Dichter des Vaderlands. Dat houdt onder meer in dat ze gedichten schrijft of voordraagt bij nationale gebeurtenissen en optreedt als ambassadeur van de poëzie. In haar werk behandelt ze thema's als leven en dood.

Op 14 augustus is de auteur en dichter te gast in Zomergasten van de VPRO.