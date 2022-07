De Groot heerst ook op Wimbledon en verovert vijftiende grandslamtitel

Rolstoeltennisster Diede de Groot is voor de vierde keer winnares van Wimbledon geworden. De 25-jarige Nederlandse was in de finale met 6-4, 6-2 te sterk voor Yui Kamiji en legde daarmee beslag op haar vijftiende grandslamtitel in het enkelspel.

De Groot is nu al 55 wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste nederlaag van de paralympisch kampioene was in februari vorig jaar tegen Kamiji.

De 28-jarige Japanse kwam dit keer in de eerste set nog terug van 1-5 naar 4-5, maar leverde toen weer haar opslag in. In de tweede set was Kamiji, die de Wimbledon-finale had bereikt door in de halve eindstrijd de Nederlandse Jiske Griffioen te verslaan, kansloos.

20.000 euro per uur

Het rolstoeltoernooi op Wimbledon begint meteen in de kwartfinales. De Groot speelde daardoor in het enkelspel drie duels, stond in totaal negen games af en kwam 173 minuten in actie. Met haar zege verdient ze 60.000 euro.