Verstappen maakt stabiele indruk tijdens tweede training, maar Ferrari is sneller

Carlos Sainz heeft tijdens de tweede en laatste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk de snelste tijd neergezet. Max Verstappen, vrijdag de beste op de eerste training én in de kwalificatie voor de sprintrace, klokte de derde tijd. Verstappen reed het leeuwendeel van de training op mediumbanden, terwijl Leclerc en Sainz van Ferrari langer op zachte banden oefenden. De regerend wereldkampioen zal er daarom niet echt om malen dat hij ditmaal de snelste niet was. Hij maakte ook op zijn mediumbanden een stabiele indruk. Terwijl Verstappen, Sainz en Leclerc al rondreden, sleutelden de monteurs van Mercedes driftig aan de bolides van Lewis Hamilton en George Russell. Beide coureurs crashten vrijdag tijdens de kwalificatie.

Zhou rijdt weer Het was toch wel een bijzondere gewaarwording. Een week na zijn angstaanjagende crash op Silverstone rijdt Zhou Guanyu in Oostenrijk 'gewoon' weer mee. De Chinese rijder van Alfa Romeo vertelde voor aanvang van het raceweekend hoe hij het ongeluk in England had beleefd. "Ik had eerst geen idee hoe ik het had overleefd. Later zag ik dat ik het echt aan de halo (beschermende ring om de cockpit, red.) te danken had."

Voor Hamilton leek een ronde er niet meer in te zitten, maar een dikke tien minuten voor het einde van de training kon hij toch aan de bak. Russell mocht al eerder de baan op. Hamilton reed de negende tijd en Russell de zevende. Het ging voor de training ook nog even over het boegeroep dat Hamilton vrijdag ten deel viel. Zijn rivaal Verstappen had er geen goed woord voor over. "De mensen die dat doen zie ik niet als echte F1-fans. Ze kunnen niet echt genieten van wat er momenteel gaande is. Er zijn namelijk veel fantastische coureurs die het werkelijk tegen elkaar op kunnen nemen." De sprintrace, met Verstappen op poleposition, begint vanmiddag om 16.30 uur. De uitslag daarvan is bepalend voor de startposities voor de race van zondag. De winnaar van de sprintrace wint acht punten voor het WK-klassement.