Foden en Greenwood uit Engelse selectie gezet na wangedrag

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft Mason Greenwood en Phil Foden uit de selectie gezet. Beide jongelingen, die afgelopen zaterdag hun interlanddebuut maakten tegen IJsland, worden gestraft voor hun wangedrag na die wedstrijd.

Greenwood (18) en Foden (20) zouden vrouwen naar hun hotelkamers hebben laten komen en overtraden daarmee de coronaregels en de regels van de voetbalbond. Ze trainden maandag al niet meer mee met de selectie, die zich voorbereidt op een interland in en tegen Denemarken op dinsdag.

Southgate: "Wat er precies is gebeurd moeten we nog uitzoeken. Op dit moment hebben we onvoldoende informatie. Met de informatie die we wel hebben, is besloten dat we deze jongens niet meer met de groep kunnen laten meetrainen. Ze moeten naar huis."

De spelers en technische staf van Engeland zijn gebonden aan strikte coronaregels, zodat ze bij terugkomst in Engeland niet in quarantaine hoeven. Ze mogen tijdens hun verblijf in IJsland en Denemarken niemand ontmoeten van buiten de ploeg.

IJslandse tabloid publiceert beelden

De verhalen over het nachtelijke bezoek van Greenwood en Foden kwamen aan het licht omdat de vrouwen beelden van hun ontmoeting met de Engelse voetballers deelden via Snapchat. De IJslandse tabloid DV pikte dat op, waarna het leed voor de talenten van Manchester United (Greenwood) en Manchester City (Foden) was geschied.

Over verdere consequenties voor de spelers liet de bondscoach zich nog niet uit. "Ze hebben de 'bubbel' verlaten en dat is bijzonder ernstig. Natuurlijk realiseer ik me dat het om jonge jongens gaat, maar bij deze pandemie moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Jong en oud", aldus Southgate.

"Wat dit op de langere termijn voor hen voor gevolgen heeft weet ik nog niet. Ze hebben hun excuses aangeboden, maar daarmee is de zaak uiteraard nog niet afgedaan."

Maguire ook in de fout

Het is het tweede incident in korte tijd voor het Engelse voetbal. Harry Maguire raakte tijdens zijn vakantie betrokken bij een vechtpartij op het Griekse vakantie-eiland Mykonos. Hij werd daardoor buiten de selectie gelaten door bondscoach Southgate.

Maguire zat twee nachten in de cel en werd schuldig bevonden aan zware mishandeling, verzet bij zijn arrestatie en poging tot omkoping. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden en tien dagen opgelegd. Hij is in beroep gegaan tegen die straf.