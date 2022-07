EOD haalt explosief weg na knal in Den Bosch

De EOD heeft vanochtend een explosief, vermoedelijk een granaat, weggehaald bij een zonnestudio in Den Bosch. Daarbij werden voor alle zekerheid de bewoners van acht appartementen in de buurt van de studio uit hun huizen gehaald.

De granaat werd aangetroffen na een onrustige nacht in de Bossche woonwijk. Midden in de nacht werd de pui van dezelfde zonnestudio verwoest door een explosie. "We werden 's nachts wakker van een knal", laten buurtbewoners weten bij Omroep Brabant. "We hadden eerst nog het idee dat er vuurwerk was afgegaan."

Toen ze goed keken, zagen ze dat de pui van de zaak volledig verwoest was. Toen die provisorisch was dichtgemaakt met houten platen, bleek dat er een explosief aan een touw hing en werd de EOD ingeschakeld. De operatie verliep zonder problemen. Vier van de acht panden zijn weer vrijgegeven.

Crystal methlaboratoriums

Eerder deze week besloot burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch om dezelfde zonnestudio dicht te laten timmeren omdat het pand zou worden gebruikt om (drugs)geld wit te wassen.

De eigenaar is onlangs veroordeeld tot acht jaar cel wegens betrokkenheid bij crystal methlaboratoriums. Een daarvan, in Drempt (in de Achterhoek), werd in het voorjaar van 2020 opgerold. Er lag voor minimaal 10 miljoen euro aan harddrugs.