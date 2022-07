Doden bij overstromingen in Kashmir, duizenden pelgrims gered

In het koude, onherbergzame Himalaya-gebergte maken hindoe-pelgrims een bedevaartstocht naar een heiligdom in de Amarnath-grot, op zo'n 4000 meter hoogte. Een deel van de pelgrims werd in provisorisch aangelegde kampen overvallen door het water. Tientallen mensen raakten gewond. Zeker vijftig mensen kregen eerste hulp in een ziekenhuis in een basiskamp aan de voet van de berg.

Door zware regenval kwamen rotsblokken naar beneden in een kloof in de buurt van een voor Hindoes belangrijk bedevaartsoord. Zeker twintig tenten en twee geïmproviseerde keukens werden door het water meegesleurd. - NOS

Door de zware regenval kwamen rotsblokken naar beneden in een kloof in de buurt van de grot. Zeker twintig tenten en twee geïmproviseerde keukens werden door het water meegesleurd. Duizenden mensen waren in de buurt van de grot toen de regen viel. Volgens functionarissen zijn zo'n 15.000 mensen naar veiligere gebieden gebracht.

Aanbidding Shiva

Jaarlijks trekken honderdduizenden Indiase hindoes naar het gebied voor de bedevaartstocht. Dit jaar worden bijna een miljoen mensen in de Amarnath-grot verwacht. Twee jaar lang konden pelgrims er vanwege de coronapandemie niet naartoe.

Het gebied is sinds ruim een week opengesteld voor de bedevaartgangers. Tienduizenden gelovigen zijn sinds die tijd al in de grot geweest. Daar aanbidden zij Lingam, een natuurlijk gevormde stalagmiet van ijs die wordt gezien als een incarnatie van Shiva, de god van vernietiging en wederopbouw.

De pelgrims kunnen via twee routes naar de grot. De traditionele route vanuit het zuiden duurt drie dagen. Vanuit noordoostelijke kant is de grot in een dag te bereiken. Meer gefortuneerde pelgrims gaan met een helikopter om een snel bezoek te brengen. Het gebied is gedurende het grootste deel van het jaar bedekt met sneeuw. Behalve in de zomermaanden, wanneer de regio is opengesteld voor pelgrims.

Vaker doden

Het is niet voor het eerst dat bedevaartgangers overlijden in het onherbergzame gebied. Meestal bezwijken gelovigen aan oververmoeidheid of door blootstelling aan de elementen. In 1996 kwamen meer dan 250 mensen om nadat duizenden werden verrast door een sneeuwstorm.

11 augustus is de laatste dag van de pelgrimstocht. Die nacht is er volle maan en dan herdenken hindoes dat Shiva het geheim van de schepping van het universum onthulde.