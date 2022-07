VS: Rusland wil geen diplomatieke oplossing voor oorlog Oekraïne

Niets wijst erop dat Rusland bereid is om de oorlog in Oekraïne langs diplomatieke weg te beëindigen. De Amerikaanse minister Blinken heeft dat gezegd na een gesprek met zijn Chinese collega Wang Yi. Amerika wil dat China de Russische agressie veroordeelt, maar Peking weigert dat tot nu toe te doen.

China op zijn beurt veroordeelt de westerse sancties tegen Rusland en stelt dat de VS en de NAVO het conflict onnodig aanwakkeren.

Het was de eerste persoonlijke ontmoeting tussen Blinken en Wang Yi sinds oktober. De ministers spraken elkaar op het Indonesische eiland Bali na afloop van de G20-top van rijke en opkomende landen.

Geïsoleerd

Volgens Blinken bleek gisteren op het G20-beraad dat Rusland in de wereld geïsoleerd staat, ook al kwamen de ministers niet tot een gezamenlijke veroordeling van de Russische aanvalsoorlog. Minister Lavrov hield een toespraak en vertrok daarna meteen, zonder af te wachten wat andere ministers te zeggen hadden.

Het Amerikaans-Chinese overleg ging niet alleen over Oekraïne. De relatie tussen de twee grootmachten is de laatste jaren verslechterd, onder meer door onenigheid over Taiwan, mensenrechten en ruzies over handelstarieven. Het gesprek was vooral bedoeld om de onderlinge communicatielijnen open te houden.

'Militaire samenzwering'

In een gesprek donderdag leverde de bevelhebber van de Chinese strijdkrachten felle kritiek op de Amerikaanse generaal Milley. Volgens generaal Li Zuocheng is er in de kwestie Taiwan geen ruimte voor compromissen en moet de VS een einde maken aan zijn "militaire samenzwering" met Taiwan.

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en geregeld duiken er bij het eiland Chinese gevechtsvliegtuigen op.

De VS steunt Taiwan militair en president Biden heeft gezegd geweld te zullen gebruiken mocht Taiwan door China worden aangevallen.

Blinken zei onlangs dat China op de lange termijn de belangrijkste bedreiging is van de internationale orde.