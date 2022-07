Geslaagde proef op Westerschelde: megacontainerschip scheert langs bodem

Daarmee is een record gevestigd. Vorige week kwam nog wel een schip voorbij dat 15,50 meter diep stak, maar dat was tot nu toe de meest bijzondere passage.

De operatie met de containergigant, die onderweg was van Portugal naar Antwerpen, verliep vlekkeloos, meldt Omroep Zeeland . Het schip hield een snelheid aan van 12,4 knopen oftewel ruim 22km per uur.

Millimeterwerk voor de kapitein van het containerschip MSC Diletta, vanochtend op de Westerschelde. Het schip steekt 15,90 meter diep. Dat is precies tien centimeter minder dan de maximale diepgang van 16 meter in de Westerschelde, tussen de Noordzee en de haven van Antwerpen.

De MSC Diletta is een gigant. Het vorig jaar opgeleverde containerschip is 399,77 meter lang, 61,04 meter breed en kan 23.964 containers vervoeren. Indrukwekkend, al is het daarmee nog niet het grootste containerschip ter wereld. Die eer is voorbehouden aan een serie van zeven containerschepen die eerder tegelijkertijd werd gebouwd. Die zijn alle zeven nog eens 13 centimeter langer en 46 centimeter breder dan de MSC Diletta.

Proef voor haven Antwerpen

Het bijzondere van vanochtend zat hem dus vooral in diepgang. Tegelijk betekende dat een test voor de haven van Antwerpen, die heel graag grote schepen wil ontvangen.

Het Schelde Coördinatie Centrum voor loodsen in Vlissingen laat weten dat voor alle zekerheid twee sleepboten zijn ingezet die in het kielzog van de MSC Diletta meevoeren. Voor zover nu bekend hebben die alleen toezicht gehouden en niets hoeven doen.