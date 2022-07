Kanopolo, floorball en bowlen: op de World Games hebben ze hun eigen Spelen

Vlaggendragers (voor Nederland zwaaien bowler Denise Blankenzee en korfballer Laurens Leeuwenhoek met het rood-wit-blauw) lopen tijdens de landenparade het stadion in. Er is muziek, een spectaculaire drone- en lichtshow en ook de World Games worden officieel voor geopend verklaard. Niet door een doorgewinterde official, maar door de hippe en jonge burgemeester van Birmingham, Randall Woodfin.

Vanuit het niets vliegt The Green Goblin boven het goedgevulde Protective Stadium in Birmingham, Alabama. Funklegende Bootsy Collins leidt de toeschouwers ondertussen langs de historie van de Amerikaanse stad, die sinds het begin van de jaren zestig een belangrijke rol speelt in de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Stad van harde werkers ook, van kolen en staal. En een stad die zich met een warme 'southern charm' aan de wereld wil tonen.

Zijn het de Olympische Spelen? Nee. Het zijn de World Games. Voelt het als de Olympische Spelen? Ja. Er zijn geen ringen en er is geen 'eeuwig' brandende vlam, maar veel olympische symbolen zijn overgenomen, zo is te zien in de openingsceremonie.

Niet zo gek dus dat de World Games, die tot en met 17 juli worden gehouden, zich het makkelijkst laten omschrijven als de Olympische Spelen voor niet-olympische sporten. Korfbal, squash en biljarten zijn van het bekendere soort, maar er is ook een obscuurder en minder bekende afdeling. Kanopolo, floorball en lacrosse bijvoorbeeld.

En er zijn sporten die sommigen niet als zodanig herkennen of kwalificeren: bowlen, dansen, frisbeeën.

Bont gezelschap

Het vormt tien dagen lang een bont gezelschap in Birmingham. In 16 van de 34 sporten op het evenement zijn Nederlanders actief. Mike Schloesser is wereldkampioen in het handboogschieten, maar niet op een olympisch onderdeel en dus is hij op de World Games. "Maar eigenlijk benader ik dit als één van de toernooien die ik speel", zegt hij. Naar goed topsportgebruik heeft hij de openingsceremonie overgeslagen, omdat zijn toernooi een dag later al begint.

Zoals TeamNL zich uit op de Olympische Spelen, zo doet het dat ook op de World Games: in het oranje, herkenbaar tussen de honderden andere sporters. "We moeten eruitzien als een team. Dat vind ik belangrijk", zegt chef de mission Jan Sjouke van der Bos. De missie van Van den Bos is om die eenheid nog veel meer vorm te geven, om sportkoepel NOC*NSF nadrukkelijker bij de sporten en het evenement te betrekken.