Na maandenlange afwezigheid wint Hassan met gemak 'testwedstrijdje' in Portland

Sifan Hassan heeft haar rentree op de atletiekbaan gemaakt. De atlete won bij wedstrijden in Portland de 5.000 meter in 15.13,41. Ze was in de race zonder andere grote namen bijna een minuut sneller dan de nummer twee, maar 27 seconden langzamer dan haar persoonlijk record.

Na de Olympische Spelen in Tokio van vorig jaar, waar ze twee keer goud en één keer brons won, werd het angstvallig stil rondom Hassan. Dit jaar was de atlete in nog geen velden of wegen te bekennen.

In Portland bereidde de 29-jarige langeafstandloopster zich voor op de WK atletiek, die volgende week in Eugene beginnen. Hassan staat ingeschreven voor de 1.500 meter, 5.000 meter en de 10.000 meter, maar het is nog niet bekend welke afstand(en) ze gaat lopen.

'Op de WK staat ze er'

Na de Spelen in Tokio werd het dus stil rondom de koningin van de atletiek, maar om Hassan hoeft niemand zich zorgen te maken, bezwoeren haar trainer Tim Rowberry en manager Jos Hermens.

"Bij de WK zal ze er weer staan", stelden de twee. "De aanloop naar dat toernooi is - na een loodzwaar olympisch seizoen - bepaald niet ideaal geweest, maar de laatste trainingssessies gaan erg goed. In juli loopt ze nog een testwedstrijdje over 5.000 meter in Portland", aldus Rowberry anderhalve week geleden.