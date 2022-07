Afrekening NOW: PEC moet vijf ton betalen, Feyenoord krijgt bijna miljoen terug

PEC Zwolle heeft te veel NOW-steun aangevraagd bij de eerste lockdown in 2020. De voetbalclub moet bijna vijfhonderdduizend euro terugbetalen aan de overheid. Feyenoord was een stuk bescheidener en heeft van alle eredivisieclubs het meeste geld tegoed: 927.897 euro.

Dat blijkt uit de cijfers van het UWV, die door Follow the Money op een rijtje zijn gezet. De clubs in het betaald voetbal krijgen per saldo een kleine drie miljoen euro extra.