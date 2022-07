De eigen tuin vormt een groter risico voor tekenbeet dan gedacht

In tegenstelling tot wat werd aangenomen, zitten teken ook in kort gemaaid gras. Dat concludeert de Wageningen University & Research uit een tekentelling in tuinen. Teken, die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken, zitten niet alleen in het bos, maar dus ook op een gazon, op terrassen met gras tussen de tegels en in borders.

Het was al duidelijk dat tekenbeten in tuinen opgelopen kunnen worden, maar waar dat precies kan gebeuren, was nog niet opgehelderd. Om die vraag te kunnen beantwoorden organiseerde de universiteit een tekentelling verspreid door Nederland op dertig adressen. "Een van de meest opvallende resultaten is dat er ook teken in kort gemaaid gras gevonden zijn", zegt bioloog Arnold van Vliet.

In 70 procent van de tuinen zijn teken aangetroffen, zegt Van Vliet. In totaal zijn meer dan 350 teken gevonden, in alle stadia van larfjes tot volwassen. Gemiddeld werden er 16 teken per 100 vierkante meter gevonden.

Tekenteller Gwen Visser uit Veenendaal laat zien hoe zij te werk gaat: