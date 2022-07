Jabeur is de 'minister van Geluk' die Arabische en Afrikaanse tennissers hoop geeft

Ze wordt in eigen land de 'minister van Geluk' genoemd en onder haar collega's is ze mateloos populair. We hebben het over Wimbledon-finaliste Ons Jabeur uit Tunesië, de eerste vrouw van Arabische of Afrikaanse afkomst die in een grandslamfinale staat.

Jabeur legde aan de Tunesische kust op de tennisbanen van hotelresorts de basis voor haar loopbaan. Al snel werd duidelijk dat de jonge Ons over veel tennistalent beschikte. "Ooit ga ik koffie voor je halen op Roland Garros", beloofde ze haar moeder op 10-jarige leeftijd.

Jabeur kreeg als twaalfjarige toegang tot een eliteschool in Tunis, waar de beste sportalenten van het land aan hun droom mochten werken. Wegens het gebrek aan tegenstand bij de meisjes in Tunesië, deed de jonge Jabeur soms mee aan toernooien van de jongens - en met succes.

Op zestienjarige leeftijd, in 2011, verwezenlijkte Jabeur haar eerste droom, toen ze als eerste Arabische tennisster het juniorentoernooi van Roland Garros won. Er zullen in dat jaar ongetwijfeld de nodige koppen koffie in Parijs zijn genuttigd.