Baanwielrensters Van Riessen en De Zoete grijpen nét naast het podium Nations Cup

In de strijd om het brons verloor Van Riessen beide races van Ellesse Andrews uit Nieuw-Zeeland. De Zoete moest op de afvalkoers olympische kampioene op het onderdeel omnium, Jennifer Valente (olympisch goud omnium, 2021), Letizia Paternoster (WK-goud afvalkoers in 2021) en Yareli Mendoza voor zich dulden.

Op de tweede dag van de Nations Cup in het Colombiaanse Cali hebben de Nederlandse baanwielrensters in tegenstelling tot een dag eerder geen medailles gewonnen. Laurine van Riessen (sprint) en Mylene de Zoete (afvalkoers) waren er nog wel dichtbij, maar werden uiteindelijk vierde.

Wat is de Nations Cup?

De Nations Cup vervangt sinds 2021 het wereldbekertoernooi in het baanwielrennen, een wedstrijd over meerdere weekenden in het seizoen. Waar ieder evenement op elk onderdeel punten worden verdiend voor het algemeen klassement.

De eerste Nations Cup was in Glasgow, de tweede was in Milton (Canada) en de derde en laatste vindt van 7 tot en met 10 juli plaats in Cali. De WK op de baan zijn in oktober in Parijs.