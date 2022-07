Betogers bestormen huis president Sri Lanka in opstand tegen regering

Vanochtend zijn duizenden demonstranten, afkomstig uit het hele land, naar protestlocaties in Colombo getrokken. De oproerpolitie en het leger zijn ingezet en het gebied rond de ambtswoning van de president was zwaar gebarricadeerd. Er zijn duizenden militairen ingezet.

De autoriteiten hadden gisteren een avondklok ingesteld in Colombo en verschillende andere grote stedelijke gebieden, maar trokken die vanochtend weer in vanwege bezwaren van advocaten en oppositiepolitici.

Duizenden betogers hebben de ambtswoning van president Gotabaya Rajapaksa in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo bestormd. De demonstranten geven hem de schuld van de economische crisis in het land.

De inflatie is torenhoog en daardoor is er een historisch groot begrotingstekort. Daarnaast blijven ook toeristen weg, uit vrees voor de financiële situatie en de protesten, wat de crisis alleen maar verergert.

De premier van Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, kondigde in mei kort na zijn aanstelling al aan dat het land een zeer moeilijke periode tegemoet zou gaan. Een maand later zei hij dat de Sri Lankaanse economie volledig was ingestort .

Een van de broers van Rajapaksa nam vorige maand ontslag als premier, en twee andere broers en een neef hebben eerder hun kabinetsposten neergelegd. De president zei vorige maand zelf dat hij nog twee jaar aan wilde blijven.

Toen Wickremesinghe in mei het stokje overnam als premier, namen de protesten tijdelijk af. Gehoopt werd dat hij geld zou kunnen vinden voor de dringende behoeften van het land. Nu hij zijn beloften niet is nagekomen, wordt ook om zijn aftreden geroepen. Sri Lanka is nog in gesprek met het IMF over een miljardenlening.