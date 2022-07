Ook het buitenland verwacht geen EK-titel Oranje: 'Want Wiegman is er niet meer'

John Street, Sheffield. Op rechts van die kleine, bakstenen rijtjeshuizen. Een deur, één raam onder, één raam boven, een schotel en dat is het wel. Op links de poorten van Bramall Lane, thuisbasis van Sheffield United. Ook van baksteen, maar te herkennen aan de dakconstructie. Aan het eind van de straat, op de hoek, kun je nog net een glimp opvangen van de Cricketers Arms Pub, die van de buitenkant ongeveer net zo oud oogt als het stadion, afkomstig uit 1885. Het is het oudste stadion ter wereld waar nog steeds betaald voetbal wordt gespeeld. Veel Engelser kun je het niet krijgen. En veel (voetbal-)romantischer eigenlijk ook niet. Aan het theater kan het vanavond, wanneer de Oranjevrouwen hun EK beginnen tegen Zweden, niet liggen. Ook de grasmat ademt voetbal. Nee, als het tegenvalt, komt het toch echt door de hoofdrolspelers.

Bramall Lane, het stokoude stadion met een prachtige grasmat in Sheffield - NOS

Het verwachtingspatroon in de Nederlandse media is aardig getemperd de laatste tijd. Het zou erg lastig worden voor Nederland om de Europese titel van vijf jaar terug te prolongeren. Maar hoe kijkt men in het buitenland eigenlijk naar Oranje? Oranje trekt veel bekijks Het is dringen vrijdagavond in de perszaal van het stadion. Tien camera's en wel vijftig internationale journalisten wachten op de eerste persconferentie van de regerend Europees kampioen. Katie Shanahan is een van hen. Zij is namens het Engelse Sky Sports speciaal gestuurd om Nederland te volgen. Ze was erbij toen Oranje in de voorbereiding met 5-1 onderuitging tegen Engeland. "Dat de Europees kampioen met zulke grote cijfers verliest, dat was toch wel een verrassing. Met die wedstrijd in het achterhoofd, kan het een moeilijk toernooi gaan worden voor Oranje", denkt ze.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Toch noemt Shanahan Nederland als een van de favorieten dit EK. "Tegen Engeland viel Vivianne Miedema pas na een uur in. Ik denk dat we nog niet het beste van ze hebben gezien. Oranje kan groeien in het toernooi. Veel speelsters waren er bij het gewonnen EK van 2017 al bij." Geen Wiegman meer (1) De Engelse journaliste constateert wel een groot verschil met destijds: "Sarina Wiegman is er niet meer. Zij is natuurlijk een geweldige bondscoach en kan misschien nu wel het verschil maken voor Engeland in eigen huis." Over de huidige bondscoach Mark Parsons is Shanahan nog niet zo enthousiast. "Ik denk niet dat veel Engelsen iets over hem weten. Hij heeft natuurlijk vooral in Amerika getraind, maar dit is voor hem wel een grote kans om met Oranje te shinen in Engeland."

Bondscoach Mark Parsons van de Oranjevrouwen gaat in op de kracht van de tegenstander van zaterdag, Zweden, en hoe zijn team daarop moet reageren. - NOS

De speelsters van Oranje hebben zo'n anderhalf uur moeten rijden om vanuit hun basiskamp in Manchester in oostelijke richting in Sheffield uit te komen. Al slingerend door de heuvels van het groene Peak District National Park. Sheffield bruist (nog) niet In het centrum van Sheffield is de EK-koorts vrijdag nog niet bepaald besmettelijk. De stad, die groot geworden is door de staalindustrie, doet wel haar best. Op straat hangen vlaggen van de landen die in Sheffield spelen en hier en daar zie je UEFA-banners. Maar eerlijk is eerlijk: echt gezellig is het er nog niet. Dat zal ongetwijfeld anders zijn wanneer vanmiddag het fanplein in de Devonshire Gardens wordt gevuld met zo'n 2.500 Nederlanders, die daarna in de welbekende Oranjemars naar het stadion trekken.

Een banner met de groep van Nederland langs de weg in Sheffield - NOS

De wedstrijd vanavond (aftrap 21.00 uur) is meteen de lastigste in de groep. Nederland en Zweden worden gezien als de twee sterkste ploegen in de groep, met verder Zwitserland en Portugal. "De aanval van Nederland is van wereldklasse. Zij zullen een bedreiging vormen voor Zweden, want achterin is het daar nog niet al te best", voorspelt Olof Lundh, die namens de Zweedse televisiezender TV4 naar Sheffield is afgereisd. Geen Wiegman meer (2) Hij zet z'n geld eerder op z'n eigen land dan op Nederland als winnaar van dit EK. "Vooral omdat Wiegman er niet meer is. Zij was zo'n belangrijk onderdeel van jullie team. Parsons is geen slechte coach, maar het is toch altijd anders als een nieuweling binnenkomt."

De Zweedse speelsters wonnen in 1984 voor het laatst een EK, maar zien dat er nu een sterk team staat met een mix aan ervaring. - NOS

En er is iets opvallends aan de Zweedse ploeg, meent Lundh. "Wij Zweden zijn niet zoals Nederlanders kunnen zijn. Wij zijn niet arrogant, behalve Zlatan Ibrahimovic dan, haha. Maar Zweden zullen nooit naar een toernooi gaan en zeggen dat ze gaan winnen. Maar dit team wel." "Ze haalden brons op het WK in 2019, zilver op de Olympische Spelen in 2021 en nu praten ze over goud op dit EK. Dat is ongebruikelijk voor sporters uit Zweden en zegt veel over dit team."