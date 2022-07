Etappe 8: Finish in Lausanne, waar de laatste twee keer een Nederlander won

Na de zware inspanning op La Planche des Belles Filles wacht het Tourpeloton vandaag opnieuw flink wat klimwerk. Gaat Tadej Pogacar wederom zijn macht vertonen, of weet net als in de kasseienetappe een kopgroep vooruit te blijven? Tussen startplaats Dole en finishplaats Lausanne in Zwitserland liggen vier gecategoriseerde beklimmingen: twee van de vierde en een van de derde categorie. De finish is wederom bergop.

Het profiel van de achtste etappe van de Tour - NOS

De laatste twee keer dat een Touretappe in Lausanne finishte, ging de zege naar een Nederlander. In 1978 won Gerrie Knetemann en in 2000 was Erik Dekker de sterkste. Voor Dekker was het die Tour zijn derde etappezege. Kans op een derde Nederlandse winnaar in Lausanne op rij is er zeker. Bauke Mollema gaf al aan dat dit een van de etappes is waar hij kansen ziet voor zichzelf. "Ik wacht op ritten die mij wat beter liggen. Zaterdag en zondag zijn zeker wel interessante ritten, ja."

Bauke Mollema wacht nog een paar dagen met zich te mengen in de strijd om etappezeges. "Zaterdag en zondag zijn wel interessante ritten." - NOS

En naast Mollema, die vooralsnog complete rust uitstraalt, kruipt Mathieu van der Poel langzaam maar zeker uit zijn vormdipje. De kopman van Alpecin-Deceuninck overwoog zelfs in de zesde etappe om er maar helemaal de brui aan te geven. "Ik heb meerdere keren overwogen af te stappen. Het was geen leuke dag en daar heb ik niks aan toe te voegen." Aantal keer gelost Vooral in de eerste uren van de rit, toen de gemiddelde snelheid bijna 51 kilometer per uur was, was het afzien voor Van der Poel en moest hij het peloton zelfs even laten gaan. Toch besloot hij nog niet op te geven.

"Als ik nu was gestopt, dan had ik na twee dagen thuis zitten misschien geen spijt gehad, maar dan was het wel alweer gaan wringen. Ik wil nog even doorzetten." En dat deed hij met succes. Na de eerste bergetappe, met finish bovenop La Planche des Belles Filles, klonk hij al een stuk opgetogener. "Ik had ook niet verwacht, maar het ging beter dan ik dacht. Misschien begin ik er toch een beetje doorheen te raken. Ik hoop het."