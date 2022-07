Wekdienst 9/7: EK begint voor Nederlandse vrouwen • Offerfeest van start

Goedemorgen! In het Engelse Sheffield komen de Nederlandse vrouwen voor het eerst in actie op het EK voetbal. Het is ook de eerste dag van het Offerfeest, en de Marinedagen in Den Helder.

Eerst het weer: vandaag is het wisselend bewolkt met lokaal een buitje. De zon breekt gaandeweg steeds vaker door. Het wordt 19 graden aan zee en 21 tot 23 graden in het binnenland, bij een matige noordwestenwind.