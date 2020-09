KNVB start onderzoek naar racistische spreekkoren MVV

Het betaald voetbal is nog niet begonnen of het is alweer raak. De KNVB is een onderzoek gestart naar mogelijk racistische spreekkoren bij voetbalclub MVV in de Keuken Kampioen Divisie.

Het gaat om de thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag tegen SC Cambuur. Tijdens de wedstrijd zou aanvaller Issa Kallon van Cambuur racistisch zijn bejegend door de supporters van MVV.

MVV verloor die wedstrijd met klinkende cijfers: 7-1. Henk de Jong, trainer van Cambuur, gaf na afloop voor de camera van Omroep Friesland een reactie op het incident.

"Hier kan de club niks aan doen, de mensen die dit doen zijn niet goed wijs", zegt de trainer. "Ik heb in de rust met Issa gepraat, maar het signaal van de groep was dat we verder wilden spelen."