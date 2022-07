Gewonden bij explosie bij Delftse flat, politie vermoedt opzet

Bij een explosie in een galerijflat in Delft zijn twee bewoners gewond geraakt, onder wie een kind. Getuigen zagen na de klap twee mannen de flat uit rennen, ze gingen ervandoor in een auto, meldt de politie.

De ontploffing gebeurde rond 03.15 uur in een woning op de vierde verdieping van een flat aan de Poptahof Zuid, even buiten het centrum van de stad. Door de knal sneuvelden veel ruiten in de flat, ook raakte een deur ontzet, meldt Omroep West.

De bewoners van de flat werden snel naar buiten gestuurd: