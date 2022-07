Kuinre en Luttelgeest steunen protest Bant tegen aanmeldcentrum

De dorpen Kuinre en Luttelgeest uit de Noordoostpolder steunen Bant in het verzet tegen een nieuw aanmeldcentrum in de Noordoostpolder. De drie dorpen gaan gezamenlijk optrekken tegen de plannen, schrijven ze in een protestbrief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland.

Woensdag maakte het kabinet bekend dat Bant was gekozen als de locatie voor het nieuwe centrum, bedoeld om het bestaande in Ter Apel te ontlasten. Het zou in circa twee maanden moeten worden gebouwd naast het huidige AZC Luttelgeest, dat precies tussen de drie dorpen in ligt. Bant en de gemeente Noordoostpolder noemden dat meteen al "geen wenselijke ontwikkeling".

De drie dorpen schrijven nu dat ze vrezen dat de balans tussen asielzoekers en vaste bewoners in het gebied kwijtraakt. Ze verwijzen naar afspraken die een aantal jaren geleden zijn gemaakt toen het azc tijdelijk werd uitgebreid naar duizend bewoners.

"Overlast en onrust bepaalden destijds het straatbeeld", citeert Omroep Flevoland de brief van de dorpen. "Wij waren dan ook van mening dat hier destijds lering uit is getrokken, gericht op de toekomst." De dorpen zeggen de toezegging te hebben gekregen dat de locatie een maximale capaciteit van duizend plekken houdt.

Nare smaak

Verder spreken de dorpen er schande van dat het kabinet deze locatie zonder overleg heeft aangewezen. Ze voelen zich geschoffeerd en zijn teleurgesteld in "partners waar wij als lokale vertegenwoordigers tot kortgeleden een prima samenwerking mee hadden", zoals het COA en de provincie. "Wij houden hier een heel nare smaak aan over!"

De dorpen schrijven ook dat ze niet begrijpen waarom het COA geen informatieavond wil organiseren. Ze vinden dat dat op korte termijn moet gebeuren.

Bant, Luttelgeest en Kuinre eisen dat het kabinet een nieuwe locatie zoekt voor het aanmeldcentrum. Mocht dat niet gebeuren, dan willen ze een rol als volwaardig overlegpartner.