Tiende dode geborgen bij afgebroken gletsjer, nog één vermiste

Reddingswerkers hebben in Italië een tiende slachtoffer geborgen bij de afgebroken Marmolada-gletsjer. Daarmee wordt er nog één persoon vermist na de onverwachte aardverschuiving, een Italiaan.

Zondag brak een groot deel van de gletsjer af. Meerdere personen werden meegesleurd door de massa ijs en stenen die daardoor in het dal stortte.

Het reddingswerk werd bemoeilijkt doordat het gebied nog altijd instabiel is. Reddingswerkers zetten daarom drones in om naar slachtoffers te speuren, maar de berging van lichamen was moeilijk. Bovendien waren veel slachtoffers bedolven onder grote stukken puin.

De identificatie van de slachtoffers verloopt eveneens moeizaam door de grote kracht waarmee de slachtoffers werden geraakt. Lichamen werden daardoor onherkenbaar verminkt. Tot nu toe zijn zes van de geborgen lichamen geïdentificeerd, onder wie twee Tsjechen.

Onderzoek

Het Italiaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de aardverschuiving om te ontdekken of er iemand verantwoordelijk moet worden gehouden voor het drama. De kans daarop wordt klein geacht: volgens geologen is zo'n gebeurtenis niet te voorspellen.

De gletsjer is waarschijnlijk afgebroken door het uitzonderlijk warme weer van de afgelopen tijd. De ijsmassa kromp jarenlang, maar door de aanhoudende hoge temperaturen ging dat proces nog sneller dan anders.