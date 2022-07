President Assad voor het eerst in heroverd Aleppo

Aleppo was ooit het commerciële centrum van het land, met een bevolkingsaantal groter dan de hoofdstad Damascus. Delen van de gelijknamige regio zijn nog altijd in handen van de oppositie.

Assad opende in de stad een herbouwde elektriciteitscentrale die bij de gevechten beschadigd was geraakt. Ook was op foto's die door het regime zijn vrijgegeven te zien dat hij met zijn vrouw, twee zonen en een dochter door de stad loopt.

Na het begin van de gewelddadige opstand tegen de president in 2011 was Aleppo jarenlang een oppositiebolwerk. In december 2016 viel de stad echter weer volledig in handen van regeringstroepen toen die de taaie weerstand doorbraken dankzij Russische hulp. De burgeroorlog kostte honderdduizenden Syriërs het leven.

Het bezoek van Assad kwam op de dag dat Rusland een verlenging van de VN-hulpmissie in het noordwesten van het land vetode in de Veiligheidsraad. Het land stemde niet in met een verlenging van een jaar voor hulptransporten aan 4 miljoen mensen vanuit Turkije.

Aanvankelijk werd er vanuit Irak, Jordanië en twee plekken in Turkije humanitaire hulp geleverd aan gebieden die in handen zijn van Syrische oppositietroepen. Door veto's van China en Rusland is dat in de loop der jaren teruggebracht tot een enkel punt vanuit het Turkse Bab al-Hawa, op een uur rijden ten westen van Aleppo.

Morgen loopt het VN-mandaat af en zouden de noodhulptransporten uit Turkije stil komen te liggen. Of het nog mogelijk is voor dat moment een compromis te sluiten is onduidelijk.

De VS waarschuwde dat "er mensen zullen sterven door deze stemming". Noodhulp is meer dan ooit nodig, door droogte in het gebied, brandstofschaarste en de voedseltekorten door de oorlog in Oekraïne.