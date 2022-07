Bosbrand in Yosemite bedreigt reuzensequoia's

Een bosbrand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite bedreigt de reuzensequoia's die daar groeien. De brandweer heeft het populaire gedeelte van het park afgesloten voor publiek om de brand te kunnen bestrijden.

Het gaat om de Mariposa Grove, waar meer dan 500 volgroeide sequoia's staan, reuzenbomen die 85 meter hoog kunnen worden met een omtrek van 8 meter. Sommige van die bomen zijn al meer dan 3000 jaar oud.

Donderdag brak er door nog onbekende oorzaak brand uit in het gebied. Inmiddels staat er een stuk bos van ruim 100 hectare in brand, zo'n 300 voetbalvelden groot. Het vuur is nog niet onder controle.

De brandweer heeft bezoekers uit dit gedeelte van het park geëvacueerd. Gewonden zijn er nog niet gevallen.

Droogte en achterstallig beheer

Californië kampt al jaren met grote droogte. De kans op natuurbranden wordt daarbij nog gevoed door achterstallig bosbeheer, wat tot veel brandbaar kreupelhout leidde.

Door die combinatie van factoren maakt de VS momenteel het meest verwoestende bosbrandenseizoen door in 10 jaar: er is al bijna 2 miljoen hectare natuur in vlammen opgegaan, een gebied ongeveer half zo groot als Nederland.