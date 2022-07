Musk ziet af van koop Twitter

Miljardair Elon Musk ziet af van plannen om Twitter te kopen. Dat hebben zijn advocaten geschreven aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Volgens Musks juridische team heeft Twitter niet voldaan aan contractuele verplichtingen en valse verklaringen gedaan. "Soms negeerde Twitter Musks verzoeken, soms werden die op schijnbaar onrechtmatige gronden geweigerd en soms beweerde Twitter te voldoen aan de vragen terwijl het bedrijf incomplete of onbruikbare informatie gaf."

Al sinds hij halverwege april bekendmaakte het sociale medium over te willen nemen voor zo'n 44 miljard dollar, ruziet Musk met Twitter over het daadwerkelijke aantal dagelijkse gebruikers van het platform. Volgens Musk was het bedrijf niet eerlijk over spambots, die automatisch vaak twijfelachtige content verspreiden. Twitter hield vol dat het om maximaal 5 procent van de gebruikers ging.

Juridische strijd verwacht

In mei had Musk al de overnamepoging gepauzeerd om Twitter tijd te geven meer informatie daarover aan te leveren, maar hoewel het bedrijf recentelijk zei dagelijks 1 miljoen spam-accounts te verwijderen, bleef Musk kritisch. Eerder op de dag meldden bronnen al aan Amerikaanse media dat de deal daardoor in gevaar was.

Kort na bekendmaking van het besluit van Musk reageerde Twitter dat het de overeenkomst wil doorzetten, in plaats van een afkoopsom van 1 miljard dollar te accepteren. Het bericht lijkt de opmaat te zijn tot een lang juridisch gevecht tussen de beide partijen.

Aandelen Twitter staan nabeurs circa 5 procent lager. De waarde van iets minder dan 37 dollar is flink minder dan de 54,20 die Musk voor de aandelen van het bedrijf bood.