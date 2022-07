Kämna geniet na moeilijke periode weer van wielrennen: 'Blij met ingelaste pauze'

Lennard Kämna is pas 25 jaar. Toch heeft een van de hoofdrolspelers van de zevende Touretappe al meerdere pieken en dalen gekend in zijn leven. "Het ging dieper dan alleen het wielrennen, ik zat niet lekker in m'n vel en dat werkte door in de wielersport."

De jonge Duitser kende een vliegende start van zijn carrière. Op 23-jarige leeftijd reed hij zichzelf al in de schijnwerpers door een loodzware Touretappe naar Villard-de-Lans te winnen. "Dat was een mooie dag", kijkt Kämna terug naar de Ronde van Frankrijk van twee jaar geleden. "Dat was min of meer m'n doorbraak, samen met de etappe in de Dauphiné. Het betekende heel veel voor me."

Na zijn doorbraak in 2020 bleven de prestaties wat uit. Er volgde een moeilijke periode, waarin hij het wielrennen niet meer zo leuk vond. "Ik was vorig jaar het plezier een beetje kwijt. Ik moest een pauze inlassen en ben blij dat ik dat heb gedaan."

"Ik ben blij dat ik er weer van kan genieten en kan laten zien wat ik in me heb." En dat hij veel in zich heeft, liet hij dit jaar al zien in de Giro d'Italia. Hij won de etappe die finishte op de Etna. En in de zevende etappe van de Tour de France liet hij zich opnieuw zien.

Bloedstollende slotmeters

Op enkele honderden meters van de eindstreep bovenop La Planche de Belles Filles reed de Duitser nog op kop, maar achter hem zag hij door de stofwolken heen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar aanstormen.