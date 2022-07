'Drastische' hervorming gesloten jeugdzorg, nul plaatsingen in 2030

De komende jaren gaat de gesloten jeugdzorg op de schop. De huidige grote instellingen moeten plaatsmaken voor kleinschaligere locaties. Ook mag het personeel minder snel de jongeren of kinderen opsluiten op hun kamer of in een isoleercel. Op korte termijn moet er gewerkt worden met het "Niet opsluiten, tenzij-principe". Met deze maatregelen wil staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid de huidige gesloten jeugdzorg verbeteren. Hij spreekt over een "drastische hervorming" van deze vorm van zorg. In 2030 moeten er geen jongeren meer geplaatst worden in de gesloten jeugdzorg, als het aan Van Ooijen ligt. Jongeren en kinderen worden vaak in deze instellingen geplaatst wegens een gebrek aan alternatieven en onvoldoende aandacht voor hun problemen, zegt hij. De staatssecretaris denkt dat dit aangepakt kan worden. Gevaar Er is al langer stevige kritiek op de gesloten jeugdzorg, officieel JeugdZorgPlus genoemd. De zorg is bedoeld voor kinderen en jongeren die dermate grote problemen hebben dat ze een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Ze zijn soms suïcidaal, beschadigen zichzelf of zijn heel agressief.

Er zijn in Nederland zestien locaties die gesloten jeugdzorg aanbieden. Jongeren worden opgenomen om ze te beschermen tegen zichzelf of hun omgeving. De kinderrechter bepaalt of een kind of jongere naar zo'n instelling gaat. In de gesloten jeugdzorg kunnen hulpverleners vrijheidsbeperkende maatregelen nemen. Ze kunnen jongeren bijvoorbeeld opsluiten op hun kamer of in een isoleercel. Ook kunnen jongeren vastgepakt en op de grond geduwd worden door begeleiders, zijn controles op de kamer toegestaan en heeft een kind toestemming nodig voor contact met familie of vrienden.

Jongeren die uit de gesloten jeugdzorg komen, zijn vaak getraumatiseerd, blijkt uit een onderzoek van de stichting Het Vergeten Kind. Ze lopen er dikwijls extra psychische klachten op. Zorg Het moet dus anders, zegt staatssecretaris Van Ooijen. "Deze drastische hervormingen zijn nodig om de beste, liefdevolle en menswaardige zorg voor jeugdigen te bieden." Er is wel een dilemma, vindt hij. Soms zijn die vrijheidsbeperkende maatregelen echt nodig, omdat een jongere heel erg agressief is of weg wil lopen. Van Ooijen gaat nu praten met ervaringsdeskundigen, gemeenten, professionals en het onderwijs om te kijken op welke manier dit probleem het beste aangepakt kan worden. Jason Bhugwandass zat ruim een jaar in de gesloten jeugdzorg. En daar wordt volgens hem geen kind beter van, vertelt hij in onderstaande video: