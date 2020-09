ProRail gaat gebruik 'duurzamere dwarsliggers' bekijken na RIVM-onderzoek

Dwarsliggers, de stukken die tussen sporen liggen om geluid te dempen en trillingen op te vangen, zijn het duurzaamst als ze van hergebruikt plastic of van zwavelbeton zijn gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van ProRail.

De spoorbeheerder zoekt alternatieven voor de huidige cementbetonnen dwarsliggers om de CO2-uitstoot te verminderen. Zwavelbeton is beton op basis van zwavel en niet van cement.

Het RIVM heeft nog meer soorten onderzocht: met koper behandeld hout, onbehandeld hout, plastic dat met staal is versterkt en plastic dat met glasvezel is versterkt (composiet). Ook is onderzocht of er vervuilende stoffen in de onderdelen zitten en in hoeverre die vrijkomen.

Overlast

Of ProRail de andere dwarsliggers gaat gebruiken, is nog niet bekend. "We gaan daar verder naar kijken en ook naar financiering", zegt een woordvoerder. "Het hele spoor moet er dan natuurlijk weer uit, dat levert allemaal overlast op en het moet ook nog aan allemaal veiligheidseisen voldoen en houdbaar zijn."