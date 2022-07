Fraude, fouten en 'structurele problemen' bij uitgifte van Nederlandse paspoorten

Bij de uitgifte van Nederlandse paspoorten zijn fraude en fouten aan het licht gekomen. Corrupte ambtenaren in een onbekend aantal gemeenten hebben voor geld valse paspoorten afgegeven. Verder zijn er "structurele problemen" bij het verstrekken van paspoorten, omdat ambtenaren de regels niet nauwkeurig genoeg volgen, zo blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken.

Over het werk van de corrupte ambtenaren wil Van Huffelen in de brief weinig kwijt. Ze schrijft dat er tientallen gevallen bekend zijn waar een "beperkt aantal corrupte ambtenaren" valse gegevens of een vervalste foto in een paspoort hebben gezet.

Grens over

"Met een op deze wijze verkregen paspoort kan een crimineel bijvoorbeeld de grens over en buiten het bereik van politie en justitie doorgaan met criminele activiteiten", aldus Van Huffelen. Ze denkt dat het aantal gevallen nog kan oplopen en belooft een krachtige aanpak.

Over de fouten bij de uitgifte van de Nederlandse paspoorten wordt meer informatie gegeven. Bij een steekproef onder 8,7 miljoen paspoortaanvragen van 2010 tot 2019 zijn 2,6 miljoen fouten aan het licht gekomen.

In de meeste gevallen, zo'n 2,4 miljoen, heeft een ambtenaar op het stadhuis zowel het behandelen als het toekennen van het paspoort gedaan. Dat is niet volgens de regels; het moet door twee verschillende personen gebeuren. Ook blijkt uit de steekproef dat ambtenaren soms een foto goedkeuren, terwijl het computerprogramma de foto heeft afgekeurd.

Voorlichting

Van Huffelen wil de fouten en fraude bestrijden door op korte termijn onder meer betere voorlichting aan de baliemedewerkers te geven.

Op de langere termijn wil ze het paspoortensysteem veranderen, zodat het niet meer mogelijk is dat één baliemedewerker een paspoort kan afgeven. Ook wordt het dan onmogelijk gemaakt dat verschillende baliemedewerkers met dezelfde inloggegevens werken.