Parsons vertrouwt tegen Zweden op 'intelligentie' Oranjevrouwen

De selectie van de Nederlandse voetbalvrouwen kent een dag voor het duel met Zweden twee twijfelgevallen: Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn. Beide speelsters haakten woensdag al geblesseerd af tijdens de training in Engeland. Desondanks maakt bondscoach Mark Parsons zich geen zorgen. "We zijn positief en hebben vertrouwen", zei Parsons vrijdag. "Later vandaag weten we meer. Als een van de twee toch niet kan spelen, zijn we goed voorbereid. We hebben in april en bij de laatste drie wedstrijden gezien dat we in de breedte sterk genoeg zijn. We hebben meer spelers met ervaring om uit te putten."

Het EK bij de NOS Alle wedstrijden van het EK voetbal zie je de komende weken bij de NOS. De wedstrijden zijn te volgen via NOS.nl, in de NOS-app en via NPO1 of NPO3. Daarnaast wordt op wedstrijddagen rond 20.20 uur het EK in Studio Engeland uitgebreid behandeld met analyses, gasten en beelden.

Met name het niet meespelen van Janssen zou een gevoelige aderlating zijn. De verdediger van VfL Wolfsburg is een vaste waarde, de laatste wedstrijden als linksback. Beerensteyn moet genoegen nemen met een plek op de bank en een invalbeurt. Zweden zonder Blackstenius: 'Spelprincipe blijft hetzelfde' Nederland en Zweden spelen zaterdag om 21.00 uur hun eerste EK-wedstrijd in het stadion van Sheffield United. Zweden, dat op de olympische spelen vorig jaar zilver pakte, geldt als een van de favorieten voor de titel en ook als favoriet in het duel met titelverdediger Oranje. De Zweden moeten het stellen zonder Stina Blackstenius in de basis. De aanvalster van Arsenal, teamgenote van Vivianne Miedema, kampt met een dijbeenblessure en begint op de bank. "Ze is een belangrijke speelster", zegt Parsons. "Maar hun spelprincipe blijft hetzelfde."

Afbeelding ter illustratie - NOS

"Zweden is een team dat met veel energie en hoge druk speelt", aldus Parsons. "De posities en namen kunnen iets veranderen, maar dat principe staat. Hun identiteit is duidelijk. Wij moeten vertrouwen op onze intelligentie. Dat is onderdeel van onze identiteit. We moeten op het juiste moment de ruimtes herkennen die Zweden open laat." Parsons vertrouwt op de 'intelligentie' van de Oranjevrouwen en ook op hun toernooi-ervaring. Een van die ervaren krachten is doelvrouw Sari van Veenendaal. "Eindelijk we mogen beginnen", zegt de aanvoerster enthousiast. "Het is nu echt tijd."

Sari van Veenendaal, aanvoersters van de Oranjevrouwen, blikt vooruit op het EK-duel met Zweden van zaterdag. - NOS