Boeren zochten burgemeester Nijkerk thuis op: 'Ze gaan een grens over'

Boeren hebben burgemeester Gerard Renkema van de gemeente Nijkerk thuis bezocht om daar het gesprek aan te gaan over het stikstofbeleid. Dat laat de gemeente weten aan Omroep Gelderland. Volgens de burgemeester zijn de actievoerders daarmee een grens overgegaan.

In Nijkerk werden eerder deze week distributiecentra geblokkeerd door boeren met hun trekkers. Ook gisteren werd met tientallen trekkers actiegevoerd bij een distributiecentrum van supermarktketen Boni.

Eerder deze week waren er ook al boerenacties bij het distributiecentrum. Burgemeester Renkema kondigde daarom maandagavond een noodverordening af om de protesten in te dammen.

Wanneer precies de boeren de burgemeester thuis hebben opgezocht is niet duidelijk, maar ze zijn hiermee volgens burgemeester Renkema een grens overgegaan. "Ons college heeft eerder aangegeven met de boeren om tafel te willen gaan zitten. We zijn daartoe graag bereid, maar thuis opzoeken is niet de juiste manier", aldus Renkema.

'Niet de juiste methode'

In een gezamenlijke verklaring schrijven de partijen in de gemeenteraad van Nijkerk begrip te hebben voor de acties, maar overschrijden ze met bepaalde acties wel een grens.

"Veel boeren zitten al langere tijd in onzekerheid over hun toekomst, hebben gebrek aan perspectief en voelen zich niet gehoord. Wij begrijpen deze zorgen en snappen dat dit een grote impact heeft op bedrijven en families", staat in de verklaring. "Maar intimideren en dreigen zijn niet de juiste methodes om steun te verwerven."

In de verklaring schrijven de gemeenteraadsleden ook dat boeren de afgelopen dagen bedrijven onder druk hebben gezet om een verklaring te tekenen. Als ze dat niet zouden doen, zou hun bedrijf geblokkeerd worden. Ook dit gaat te ver, aldus de gemeente. Om wat voor verklaring het gaat en welke bedrijven onder druk zijn gezet, is niet duidelijk.

