Formule 1-podcast #11: 'Iedereen gunt het herboren Gasly'

De coureur van Alpha Tauri, het opleidingsteam van Red Bull, was uitzinnig na zijn zege. Terecht, zegt Dekker. "Hij werd bij Red Bull om de oren gereden door Max Verstappen en gedegradeerd naar het opleidingsteam. Hij heeft zich nu hervonden en dat is zo ontzettend knap. Iedereen gunt het hem ook heel erg."

In de Formule 1-podcast bespreekt presentatrice Amber Brantsen met analist Jan Lammers en verslaggever Louis Dekker de Grand Prix van Italië. In een knotsgekke race op het circuit van Monza pakte de Fransman Pierre Gasly de eerste overwinning uit zijn Formule 1-carrière.

Lammers vindt dat Gasly gegroeid is als coureur. "Ik denk dat hij tot rust is gekomen. Bij Red Bull was hij wellicht bezig met pole position halen en sneller zijn dan Max. Dan ben je geforceerd aan het rijden. Nu is hij gewoon zichzelf, hij stapt in en haalt het beste uit zijn auto. Hij rijdt niet meer tegen iemand, maar doet de dingen die hij moet doen."

Alexander Albon presteert momenteel niet goed bij Red Bull en dus wordt er alweer druk gespeculeerd over een ruil. Lammers betwijfelt of dat gaat gebeuren. "Ik denk dat Red Bull geleerd heeft dat ze rijders wat langer de kans moeten geven. Dat ze niet zo snel moeten wisselen. Misschien dat dat nu in het voordeel van Albon werkt."