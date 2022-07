Spanje schrikt wakker na achterstand tegen Finland en begint EK met ruime zege

De voetbalsters van Spanje zijn ondanks een voorbereiding vol tegenslag goed aan het EK begonnen. In Milton Keynes werd Finland met 4-1 verslagen. Spanje kreeg in aanloop naar de wedstrijd te maken met de nodige tegenspoed. Sterspeelster Alèxia Putellas (FC Barcelona) scheurde eerder deze week haar kruisbanden op de training. Een week eerder werd al bekend dat topscorer Jennifer Hermoso moest afhaken, ook vanwege een knieblessure. Desondanks was Spanje tegen Finland nog steeds de favoriet voor de winst. Al was dit niet te zien in de absolute beginfase van de wedstrijd. Finland, dat vorige week in een oefenduel met 2-0 van Nederland verloor, kwam al binnen een minuut op voorsprong. Spits Linda Sällström kon na een splijtende pass, die van eigen helft werd gegeven, alleen op het vijandelijke doel af en schoot de bal in de hoek.

De Spaanse speelsters denken aan hun geblesseerde teamgenote Alèxia Putellas - ANP

Daarna waren de Spanjaarden er wel met hun kop bij. Na een aantal goede kansen voor Spanje viel de gelijkmaker in de 25ste minuut. Irene Paredes kopte de bal uit een corner hard in het doel. Vijf minuten voor het rustsignaal was het weer raak uit een kopbal: een afgemeten voorzet van María Pilar León werd beheerst binnengekopt door Aitana Bonmati. In de tweede helft deed Spanje het rustiger aan en kwam de overwinning niet meer in gevaar. Wel werd er nog twee keer gescoord. León was ook bij de derde treffer de aangeefster. Zij bediende een kwartier voor Lucia Garcia die - hoe kan het ook anders - scoorde uit een kopbal. De vierde en laatste treffer van Spanje werd wel met de voet gemaakt. Mariona Caldentey schoot onberispelijk raak uit een strafschop. De scheidsrechter floot na deze actie meteen af. De andere wedstrijd uit groep B, tussen Duitsland en Denemarken, wordt om 21.00 gespeeld.