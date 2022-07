Djokovic na slappe start in achtste Wimbledon-finale

Maar misschien is het nog wel bijzonderder dat Djokovic voor de 32ste keer een grandslamfinale haalde en dat deed geen enkele man hem in de tennisgeschiedenis na. Bij de vrouwen zijn er twee speelsters die vaker een grandslamfinale haalden: Chris Evert (34) en Serena Williams (33).

Net als in de kwartfinales had Djokovic flink wat tijd nodig om op gang te komen. De 35-jarige Serviër, die in de achtste finales het tennissprookje van Tim van Rijthoven had beëindigd, trof in Norrie voor het eerst in het toernooi een linkshandige tegenstander en wellicht dat dit toch even wennen was voor de man uit Belgrado.

Norrie, de grote onbekende

Norrie is de nummer twaalf van de wereld, maar buiten Groot-Brittannië nog een onbekende. De 26-jarige Brit beleefde in 2021 zijn grote doorbraak met zes ATP-finales (met onder meer de winst van het masterstoernooi in Indian Wells) en kwalificeerde zich daardoor ook voor de ATP Finals.

Als zoon van Britse ouders werd Norrie geboren in Zuid-Afrika en groeide hij op in Nieuw-Zeeland, dat de tennisser in zijn jeugd financieel onvoldoende kon steunen. Norrie besloot hierop op zeventienjarige leeftijd het Britse staatsburgerschap aan te nemen zodat hij bij de vermogende Engelse tennisbond kon aansluiten. En dat bleek geen onverstandige keuze.