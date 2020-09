De uitzending van 7 september

Rem Korteweg , brexit-expert van Instituut Clingendael, is vanavond te gast.

Het handelsakkoord moet voor 31 oktober klaar zijn, omdat het Europees Parlement het anders niet op tijd behandelen. De Europese Commissie reageert vooralsnog kalm op de dreigementen uit Londen. In het Europees Parlement zijn er wel zorgen.

De Britse regering is van plan om met een wetsvoorstel te komen dat belangrijke delen van het uittredingsakkoord met de EU tenietdoet. Dat schreef de Financial Times vanochtend. De regering-Johnson zou daarmee een bom leggen onder de huidige onderhandelingen over een handelsovereenkomst, waarvoor de tijd begint te dringen.

Koop de HEMA: burgerinitiatief probeert geld op te halen

Stichting HENA, ontstaan uit de twee burgerinitiatieven HoudeHEMA en WeloveHEMA, wil geld ophalen om zo aandelen HEMA te kopen. De initiatiefnemers gaan voor een minderheidsbelang en hopen zo invloed te kunnen uitoefenen op de gang van zaken bij de warenhuisketen.

HEMA is sinds juni in handen van een groep schuldeisers. Zij grepen de macht bij het bedrijf, in ruil voor het wegstrepen van 300 miljoen euro aan schulden. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de warenhuisketen.

We spreken met Eerste Kamerlid Mei Li Vos, een van de initiatiefnemers van HENA, en met onderzoeksjournalist Stefan Vermeulen. Hij schreef het boek HEMA. De onwaarschijnlijke ontsnapping van een nationaal icoon, over hoe het de HEMA verging na de overname door een Britse investeerder in 2007.