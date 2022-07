Alle Belgen van 18 jaar en ouder krijgen vanaf september 'herfstbooster' tegen corona

In België is een nieuwe vaccinatiecampagne tegen corona aangekondigd. Iedereen van 18 jaar en ouder kan vanaf begin september een 'herfstbooster' krijgen. Het land wordt geconfronteerd met een zevende golf van infecties, zegt de federale overheid. Het aantal ziekenhuisopnames neemt toe en daarbij gaat het vooral om patiënten uit kwetsbare groepen.

In Vlaanderen begint de campagne op 12 september, zei de Vlaamse minister van Welzijn Crevits tegen VRT Nieuws. Zo'n 4,5 miljoen Vlamingen krijgen een oproep voor een prik. 65-plussers, mensen met een verzwakt immuunsysteem en zorgpersoneel zijn het eerst aan de beurt.

"We voorzien daarvoor een periode van veertien dagen waarbij het echt alle hens aan dek is", zei Crevits. Vervolgens komt er een periode waarbij iedereen van 18 jaar en ouder zich kan laten vaccineren. Het is de bedoeling dat de campagne in acht weken is afgerond.

Nederland

Ook in Nederland wordt een nieuwe vaccinatieronde voorbereid. In het najaar krijgen in eerste instantie kwetsbare mensen een nieuwe herhaalprik aangeboden, schreef minister Kuipers deze week aan de Tweede Kamer.

De GGD's werken aan een plan om te beginnen met 300.000 prikken per week, in zes weken uit te breiden tot 1,5 miljoen per week. Zo'n opschaling is nodig als de herhaalprik niet alleen aan kwetsbaren, maar aan de hele bevolking wordt aangeboden.