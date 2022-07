Gebouw stort deels in bij werkzaamheden Arnhem, twee bouwvakkers gewond

In Arnhem is een deel van een pand in aanbouw ingestort. Daarbij zijn twee bouwvakkers gewond geraakt, van wie een er slecht aan toe is. Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur in een pand op een industrieterrein, waarin garageboxen komen. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Volgens een videocorrespondent viel er een lading van een hijskraan. Die kwam terecht op een plateau. De betonplaat brak en waarop de werklieden gewond raakten:

Het gebouw in Arnhem was nog in aanbouw. Enkele betonplaten zijn kapot en delen zijn op de twee werklieden terecht gekomen. Een van hen is er slecht aan toe. - NOS