Grootste Duitse gasimporteur vraagt overheid om 'substantiële' steun

Uniper, Duitslands grootste gasimporteur, heeft een aanvraag voor staatssteun ingediend. Het bedrijf is in de problemen geraakt doordat Rusland minder gas levert. Om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen moet het bedrijf tegen veel hogere prijzen elders gas inkopen. De topman van het bedrijf zei vandaag dat Duitse consumenten forse prijsstijgingen te wachten staan.

Ceo Klaus-Dieter Maubach benadrukte in een persconferentie hoe urgent Uniper hulp nodig heeft. Het bedrijf ziet dagelijks vele miljoenen euro's verdwijnen, "een situatie die voor ons niet langer houdbaar is", aldus de topman. Het concern bevindt zich in een "bijzonder precaire situatie". Als er niets gebeurt, kan het bedrijf tegen het einde van het jaar tegen een verlies van 10 miljard euro aankijken.

Het energiebedrijf worstelt met langlopende contracten met gemeentelijke nutsbedrijven en klanten in de industriesector. Daar lijdt Uniper zware verliezen op doordat er duurder gas moet worden ingekocht. De situatie is precair maar het bedrijf staat nog niet op de rand van een faillissement, benadrukte Maubach.

Hij wil dat de federale overheid als aandeelhouder ingrijpt en het worstelende bedrijf de helpende hand biedt met staatssteun, zoals Lufthansa die ook kreeg tijdens de coronacrisis. Die steun, in de vorm van het opkopen van meer aandelen, moet volgens de Uniper-topman substantieel zijn, "We hebben het niet over 5 of 10 procent", zei hij, het gaat meer om "een relevante aandeleninvestering". Volgens het Duitse Handelsblatt hoopt Uniper erop dat de overheid meer dan 30 procent van de aandelen verwerft.

Zeer, zeer grote prijsgolf

De Bondsdag en de Bondsraad hebben eerder wetswijzigingen doorgevoerd om het verlenen van federale steun aan noodlijdende energiebedrijven zoals Uniper te vergemakkelijken. Daardoor kan de federale overheid nu een miljardeninvestering in Uniper doen.

Daarnaast moet een nieuwe energiezekerheidswet in Duitsland de energiebedrijven helpen meer geld binnen te halen. Hoe dat gebeurt, is nog onduidelijk: ofwel de energiebedrijven mogen hogere kosten doorberekenen aan hun klanten, ofwel er komt een omslagstelsel waaraan iedereen meebetaalt. Er wacht Duitse consumenten hoe dan ook een "zeer, zeer grote prijsgolf", zei Maubach. Klanten van Uniper krijgen volgende week al te horen dat er aanzienlijke prijsverhogingen te verwachten zijn.

Hoofdaandeelhouder van Uniper is het Finse Fortum (met zo'n 78 procent van de aandelen). Dat bedrijf is eveneens in gesprek met de Duitse overheid over de problemen. Fortum wil een herstructurering van Uniper, dat daarna dan verder zou kunnen als een nutsbedrijf in eigendom van de federale overheid.

Uniper is de grootste Duitse gasimporteur en exploiteert ook gas- en kolencentrales en gasopslagfaciliteiten. Het bedrijf heeft ongeveer 11.500 medewerkers. In 2016 werd het afgesplitst van Eon. Veelbelovende bedrijfstakken met de netwerken, energiediensten en groene energie bleven bij Eon, terwijl Uniper de activiteiten met fossiele energie voortzette.