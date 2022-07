Tweede ritzege op rij voor Pogacar, Sloveen ook sterkste op La Planche

Tadej Pogacar heeft de eerste bergetappe van de Tour de France gewonnen. De 23-jarige Sloveen was op La Planche des Belles Filles de sterkste. Enkele meters voor de eindstreep fietste hij Lennard Kämna en Jonas Vingegaard voorbij. Kämna reed in de zevende etappe lange tijd in de kopgroep en de laatste vijf kilometer was hij solo op weg naar de ritzege. Met de eindstreep in zicht werd de 25-jarige Duitser, die eerder dit jaar in de Giro de etappe naar de top van de Etna won, alsnog voorbijgereden. Pogacar wilde graag winnen Pogacar en Vingegaard trokken er nog een sprintje uit en de kopman van UAE won voor de tweede dag op rij. "Jonas is een van de sterkste klimmers van de wereld op dit moment, misschien wel de sterkste", was Pogacar na de finish lovend over Vingegaard. "Ik wilde graag winnen met mijn familie aan de voet van de slotklim en Urska (Zigart, verloofde) op de top", legde hij uit. "Ook omdat we vandaag onze stichting voor kankeronderzoek hebben gelanceerd."

Bekijk de slotfase van de zevende etappe van de Tour de France, met finish op La Planche des Belles Filles. - NOS

Vanaf de start ging het peloton vol gas en net als een dag eerder koos Alexis Vuillermoz de aanval. De Fransman werd echter ook dit keer snel weer ingelopen. Het tempo lag te hoog om echt een gat te slaan. Grote kopgroep Na vijftig kilometer lukte het wel. Het peloton was toe aan een eet- en drinkpauze en daar profiteerde een groep van een man of tien van. In de kopgroep zaten grote namen als Dylan Teuns, Mads Pedersen, Giulio Ciccone, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann en Simon Geschke. De groep vluchters dunde snel uit bij het eerste serieuze klimwerk van de dag: de Col de grosse Pierre van de derde categorie. Kämna en Schachmann beschikten over de beste klimmersbenen en demarreerden. Alleen Teuns, Geschke en Luke Durbridge konden volgen.

De Tour bij de NOS Dione de Graaff blikt vanavond vanaf 21.26 uur in De Avondetappe terug op de zevende etappe van de Tour de France. Aan tafel zitten Danny Nelissen, Sven Nys en Aike Visbeek. De Avondetappe is te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1. De achtste etappe van de Tour de France is zaterdag vanaf 12.55 uur live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1. Vanzelfsprekend is de koers ook te volgen in Radio Tour de France op NPO Radio 1.