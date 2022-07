'Geen excuus voor moorden op zorgboerderij'

Er is 'geen excuus' voor de daden van John S., de man die terechtstaat voor onder meer tweevoudige moord op een zorgboerderij in Alblasserdam. Dat zei de officier van justitie in de pro-formazitting van de zaak tegen de 38-jarige S. De slachtoffers in de zaak zijn "willekeurige, onschuldige slachtoffers", zei de officier. "6 mei en 4 mei zijn twee data die zullen blijven doorklinken in de levens van veel mensen." Op 6 mei kwamen een vrouw van 34 en een 16-jarig meisje om het leven toen S. op een zorgboerderij het vuur opende. Een 20-jarige vrouw en een jongen van 12 raakten daarbij zwaargewond. De politie zocht hem toen al vanwege een moord twee dagen eerder in Vlissingen. Voor al deze zaken staat hij nu terecht. Medicijnen S. was zelf vandaag niet bij de zitting aanwezig. Hij heeft eerder al bij de politie bekend dat hij verantwoordelijk is voor de schietpartij bij de zorgboerderij. Ook heeft S. gezegd dat hij ten tijde van zijn daad medicijnen had geslikt. Voorafgaand aan de behandeling van de zaak, richtte de rechter zich speciaal tot overlevenden, familieleden en andere nabestaanden van slachtoffers:

De advocaat verzocht het Openbaar Ministerie ook om in het onderzoek mee te nemen dat de verdachte in de laatste zes jaar zes keer zelfmoordpogingen heeft gedaan. Deze zeggen volgens de advocaat iets over de wanhoop waarin S. in de jaren voorafgaand aan de schietpartij verkeerde. Het onderzoek naar de verdachte is nog niet afgerond. Zo moet hij nog voor psychiatrisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum, waaruit zal moeten blijken of hij toerekeningsvatbaar was tijdens zijn daden. Het politieonderzoek is wel bijna klaar. Enkele familieleden van de slachtoffers waren bij de zitting aanwezig, anderen volgden de zaak online. De voorzitter van de rechtbank richtte zich tijdens de zitting tot hen. Zo vroeg hij familieleden hoe het met hen ging. "Moeilijk", zei de moeder van de 12-jarige jongen. De slachtoffers werden in mei tijdens een kerkdienst in Alblasserdam herdacht. De dominee riep toen op te bidden voor nabestaanden:

S. werd kort na het incident op de zorgboerderij door de politie aangehouden in een park in de buurt. Hij had het vermoedelijke moordwapen bij zich. Bij zijn aanhouding werd duidelijk dat het een om een verdachte ging die al werd gezocht voor de moord in Vlissingen. De verdachte heeft geen strafblad, maar was wel bij de politie bekend vanwege verward gedrag en overlastmeldingen. John S. werkte zelf tot 2017 bij de zorgboerderij, waar onder anderen mensen met psychische problemen worden begeleid. Het Openbaar Ministerie verwacht dat de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak eind dit jaar kan beginnen.