Op termijn verbod op sportsponsoring door gokbedrijven

Het kabinet gaat op termijn sponsoring van sportclubs door online gokbedrijven verbieden. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

Vorig jaar oktober werd de online gokmarkt geopend en sindsdien zijn er veel zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen daarvan. Zo zou de maatregel verslaving onder jongeren in de hand werken.

Onlangs werd het inzetten van rolmodellen in reclames voor gokbedrijven al aan banden gelegd. Er mag bijvoorbeeld geen gebruik meer worden gemaakt van bekende (ex-)sporters of presentatoren.

Shirtreclame en reclameborden

Weerwind zei na de vergadering van het kabinet dat over 2,5 jaar gokbedrijven geen sponsor meer mogen zijn van sportclubs. Het gaat dan bijvoorbeeld om shirtreclame of reclameborden langs de velden.

De minister wil het verbod niet meteen laten ingaan, omdat hij de sportwereld de tijd wil geven om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Ze kunnen dan op zoek gaan naar andere inkomsten.

Radio en tv

Weerwind had al eerder aangekondigd dat hij werkt aan een verbod op 'ongerichte reclame' van aanbieders van online gokbedrijven. De minister maakte vandaag bekend dat hij dat verbod op 1 januari volgend jaar wil laten ingaan.

In de praktijk betekent het dat reclame voor online gokken via radio en tv, en op bijvoorbeeld bushokjes, dan niet meer mag. Reclames via internet en via directe mailing blijven wel toegestaan, maar ook daarvoor worden de regels aangescherpt.