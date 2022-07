Van Vleuten vliegt uit de bocht, maar bekroont solo toch met ritwinst Giro Donne

In de afdaling schatte Van Vleuten een bocht niet goed in ( "Een stomme fout", oordeelde ze na afloop) en kwam ze in de berm ten val. De ritzege kwam echter niet in gevaar.

Annemiek van Vleuten heeft in de Giro Donne op imponerende wijze de achtste etappe op haar naam gebracht. De draagster van de roze leiderstrui, die ook al de vierde etappe had gewonnen , kwam in een rit over 104,7 kilometer van Rovereto naar Aldeno na twee zware beklimmingen solo aan.

De koers telde nog 32 kilometer toen finishplaats Aldeno een eerste keer werd aangedaan. De Amerikaanse Kristen Faulkner, die op de Passo Bordala (15 kilometer à 6,3% stijging) samen met Bordie Chapman was weggesprongen, kwam daar in haar eentje door met een voorsprong van 1.42 minuut op een tweede groep achtervolgers, waartoe ook Van Vleuten, Mavi García en Marta Cavalli - de topdrie van het klassement - behoorden.

Op de slotklim naar Lago di Cei (8,2 kilometer à 7,7%) zette Van Vleuten, met haar directe concurrenten in het wiel, de achtervolging in op de eenzame koploopster. Die werd op 6 kilometer voor de top achterhaald door de Nederlandse, die even daarvoor García en Cavalli van zich af had geschud.

Tien meter

Faulkner probeerde nog even bij Van Vleuten te blijven, maar hield dat niet lang vol. De bij García weggereden Cavalli probeerde de schade te repareren en kwam tot een meter of tien van Van Vleuten, maar slaagde er net niet in het gaatje te dichten. Integendeel, de Movistar-renster liep langzaam maar zeker weer uit.

Cavalli finishte op 0.58 seconden als tweede en staat nu op 2.13 minuut ook tweede in het algemeen klassement. García kwam op 3.01 als zesde over de streep en leverde in de totale rangschikking een plaatsjes in. Ze is nu derde op 3.42 van Van Vleuten.