Na afzien in de bergen geniet Bol van rustdag: 'Lekker niks doen'

Na twee dagen afzien in de Pyreneeën kan sprinter Cees Bol weer even op adem komen. In de eerste week van de Ronde van Frankrijk was hij een paar keer dicht bij een etappezege, maar naar het podium mocht hij nog niet. Bol werd tot nu toe derde, zevende en tweede in de sprints waaraan hij deelnam. "Na de rustdag krijg ik sowieso nog twee kansen", weet Bol. "Dan heel misschien etappe negentien, maar waarschijnlijk niet. En eenentwintig natuurlijk", doelt hij op de slotrit naar de Champs-Elysées. Bekijk hier de profielen van de etappes die Bol heeft omcirkeld:

Veel is het niet, maar Bol houdt zich eraan vast. Net als aan het goede gevoel dat hij heeft na twee zware etappes door de Pyreneeën. "Ik ging redelijk goed bergop, ik ben eigenlijk nooit in de problemen geweest." "Ik heb altijd in de grote groep gereden, in tegenstelling tot sommige andere sprinters die wel wat kilometers alleen of in hele kleine groepjes hebben afgelegd. Maar zo'n weekeinde hakt er wel in. Het kost veel energie. Maar de benen waren best wel goed."

Cees Bol - Belga

Met een massage, een goede avondmaaltijd en niks doen ("ook weleens lekker") hoopt Bol de avond van de rustdag door te brengen. Maar hij moet nog wel even de deur uit, omdat alle renners moeten worden getest op het coronavirus. "Dat is dertig kilometer hiervandaan, waarschijnlijk combineren we het met een fietsritje. Dan fietsen we erheen en zorgt de ploeg dat de bus daar geparkeerd staat."

Quote Je kan er niks aan doen, je hebt het niet in de hand. Cees Bol over de coronatest

De uitslag zal niet heel lang op zich laten wachten. "De vorige keer ging het redelijk snel, dezelfde dag nog of de volgende ochtend." De resultaten van de tests zullen met evenveel spanning worden bekeken als massasprints of bergetappes. Zijn er twee leden van een ploeg - renners of stafleden - positief, dan moet de hele ploeg naar huis. Toch is Bol is niet bang voor het resultaat. "Je kan er niks aan doen, je hebt het niet in de hand. Waar ik nog het meest bang voor ben, is een valse positieve test."

